Bayern Munique renova com Thomas Muller

O Bayern Munique anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato de Thomas Muller. Avançado alemão está no emblema bávaro desde os 9 anos.

Nos dias que correm, em que os valores das transferências futebolísticas assumem proporções estrondosas, e os jogadores saltitam, regularmente, de clube em clube, é difícil encontrar histórias de dedicação ao mesmo emblema. No entanto, apesar de raras, elas ainda existem.

É o caso de Thomas Muller, do Bayern Munique. O avançado, agora com 30 anos, tinha apenas 9 quando ingressou nas escolinhas do emblema bávaro. Esta terça-feira, os campeões alemães anunciaram a renovação, até 30 de junho de 2023.

"Dois terços da minha vida foram ligados ao Bayern. Acompanhei o clube e o clube acompanhou-me a mim. Lutamos um pelo outro, por isso, não vejo este clube como um empregador. É a minha paixão. Estou feliz por estar mais dois anos aqui e vou dar tudo dentro e fora do campo", disse Muller, citado pelo site do clube