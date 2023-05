Bayern Munique sagra-se campeão alemão pela 11.ª vez consecutiva

O Bayern Munique sagrou-se, este sábado, campeão alemão pela 11ª vez consecutiva, ao vencer o Colónia por 2-1.

O Bayern Munique é novamente campeão da Bundesliga. Os bávaros venceram o Colónia por 2-1 e aproveitaram o empate do então líder Borussia Dortmund, por 2-2, diante do Mainz. É a 11ª vez consecutiva que o Bayern Munique é campeão alemão, chegando assim ao 32º troféu da história.

Houve emoção até ao fim no campeonato alemão. Bastava uma vitória ao Dortmund, em casa contra o Mainz, para ser campeão. Porém, o conjunto esteve a perder por 2-0, enquanto o Bayern ia ganhando ao Colónia.

Raphael Guerreiro reduziu a desvantagem na segunda parte e, durante alguns minutos, o Dortmund era campeão, uma vez que o Colónia chegou a empatar. Porém, oito minutos depois Musiala marcou o golo que deu o título alemão aos bávaros, aos 89 minutos.

O azar bateu mesmo à porta do Dortmund. Aos 90+4, Haller marcou, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Pouco mais de um minuto depois, Sule marcou mesmo, mas não chegou para dar o título.

O Bayern Munique e o Dortmund terminaram com os mesmos 71 pontos, mas os bávaros sagraram-se campeões graças confronto direto, uma vez que empatou 2-2 em outubro e venceu 4-2 em abril.

Union Berlin na Champions

O Union Berlin terminou no quarto lugar da Bundesliga e vai competir na Liga dos Campeões, na próxima época, pela primeira vez na história. A equipa onde joga Diogo Leite venceu o Bremen por 1-0.

O Leipzig terminou no terceiro lugar, com 66 pontos. O Freiburg vai jogar na Liga Europa ao ter terminado no quinto posto, enquanto o Leverkusen apurou-se para a Liga Conferência ao ter ficado no sétimo lugar.

Hertha Berlim e Schalke desceram de divisão, enquanto o Estugarda vai disputar o play-off.