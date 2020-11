Bayern Munique tropeça mas não cai do trono alemão

JN/Agências Hoje às 17:58 Facebook

Um Bayern Munique a meio gás cedeu este sábado um empate caseiro, por 1-1, com o Werder Bremen, pelo que pode ser apanhado no comando da Liga alemã de futebol pelo Leipzig, caso este ganhe em casa do Eintracht Frankfurt.

A oitava jornada assinalou o primeiro empate do campeão da Europa no campeonato germânico - tinha seis triunfos e uma derrota -, no qual soma agora 19 pontos, ficando à mercê do Leipzig, que está a jogar neste momento.

Há 10 anos que os bávaros não perdiam pontos com o Bremen, que se adiantou no marcador aos 45 minutos, em remate cruzado de Maximilian Eggestein.

Num dos seus desafios de menor fulgor ofensivo, o Bayern, que ainda atirou uma bola à trave, empataria aos 63, em cabeceamento fácil, ao segundo poste, de Kingsley Coman.

Até ao fim, ambas as equipas dispuseram de oportunidades para desfazer o 1-1, destacando-se a forma do guarda-redes Manuel Neuer do campeão alemão, resultado que os forasteiros somam pela quinta jornada consecutiva no campeonato.

O Bayer Leverkusen aproveitou para ficar a um ponto do topo, com difícil triunfo por 2-1 em casa do Arminia Bielefeld.

O jamaicano Leon Bailey colocou os forasteiros no comando, aos 27 minutos, porém, um lance infeliz do guarda-redes finlandês Lukas Hradecky (47), resultou em igualdade, que só seria desfeita aos 88, com tento do defesa austríaco Aleksandar Dragovic.

Quem também pode ficar com 18 pontos, a um da liderança, é o Borussia Dortmund, caso ganhe hoje no reduto do Hertha Berlim.

O Schalke 04, de Gonçalo Paciência, continua em rota negativa, perdendo, em casa, por 2-0 com o Wolfsburgo, que o mantém em penúltimo, com somente três pontos, enquanto o opositor é quinto, com 14.

O Borussia Mönchengladbach adiantou-se logo aos cinco minutos, com tento de Florian Neuhaus e ficou aparentemente mais perto do triunfo quando o adversário Framberger foi expulso, contudo, o Augsburgo foi resiliente e empataria aos 88, através de Daniel Caligiuri: estão agora separados por um ponto no fim da primeira metade da classificação.

Empate 'louco' no Hoffenheim-Estugarda, com os visitantes a chegar ao 2-0, permitirem a reviravolta para 3-2, contudo, a resgatarem um ponto aos 90+3, através de Marc-Oliver Kempf, que permite o oitavo lugar, com 11 pontos, mais três do que o seu antagonista.