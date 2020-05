Bayern Munique volta a treinar em grupo para preparar regresso da Bundesliga

JN/Agências Hoje às 18:33 Facebook

O Bayern Munique retomou, esta sexta-feira, os treinos em grupo com o foco no regresso da Liga alemã, suspensa devido à covid-19, e na deslocação a casa do Union Berlim, à porta fechada, a 17 de maio.

A sessão de preparação do líder da Bundesliga, vedada à comunicação social, integrou o ensaio de variantes táticas e duelos individuais com bola, bem diferente dos treinos anteriores em pequenos grupos e sem contacto entre os jogadores.

A Bundesliga será retomada em 16 de maio, após ter sido interrompida em março, devido à escalada da pandemia do novo coronavírus, com a realização dos jogos referentes à 26.ª jornada.

A nove jornadas do termo do campeonato, o heptacampeão Bayern Munique lidera com 55 pontos, mais quatro do que o Borussia Dortmund (2.º, com 51) e cinco do que o Leipzig (3.º, com 50).

O campeonato alemão é dos primeiros a regressar após suspensão, posição que deverá ser acompanhada pelas ligas de futebol de Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália, enquanto a França e os Países baixos optaram pelo cancelamento.