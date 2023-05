Bayern perde com Leipzig e pode ver título "voar" para o Borussia Dortmund

JN/Agências Hoje às 20:44 Facebook

O Bayern perdeu, este sábado, em casa frente ao Leipzig, por 3-1, na 33.ª e penúltima jornada da Liga alemã, e pode ver o título, que detém, voar para o rival Borussia Dortmund.

A equipa bávara era a única que dependia exclusivamente de si para revalidar o título, bastando que vencesse os dois últimos jogos, mas hoje saiu derrotada em casa frente ao Leipzig, terceiro classificado, no qual alinha o internacional português André Silva.

Um golo de Serge Gnabry, aos 25 minutos, a passe do veterano Thomas Müller, deixou o Bayern embalado para mais uma vitória que se revestia de grande significado na corrida para o título, mas a segunda parte não podia ter corrido pior para o decacampeão, perante um Leipzig que se exibiu a grande altura e operou a reviravolta no marcador.

O início dessa viragem começou com o golo do médio austríaco Conrad Laimer, aos 65 minutos, e consumou-se com dois penáltis, o primeiro aos 76, por um derrube do francês Benjamin Pavard, cobrado com eficácia pelo seu compatriota Christopher Nkunku, e o segundo, por mão na bola de Noussair Mazraoui, batido pelo médio húngaro Dominik Szoboszlai para o fundo das redes.

No onze do Bayern esteve o internacional português João Cancelo, que jogou na posição de lateral esquerdo, e no Leipzig foi titular outro internacional luso, André Silva, tendo ambos sido substituídos, o primeiro aos 86, pelo central francês Dayot Upamecano, e o segundo, aos 69, pelo avançado sueco Emil Forsberg.

Com esta derrota, o Bayern mantém-se, provisoriamente, na liderança, com 68 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Borussia Dortmund, que segue em segundo lugar, com 67, no domingo, caso este vença em Augsburgo.

O Leipzig, que hoje cometeu a proeza de bater o campeão no seu reduto, segue em terceiro lugar, com 63 pontos, mais quatro do que o Union Berlim, quarto classificado, com 59, os mesmos do quinto, o Friburgo.