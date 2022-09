Bayern perde e soma quarto jogo seguido sem ganhar na Bundesliga

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

O Bayern Munique sofreu o primeiro desaire na atual edição da Bundesliga e somou o quarto jogo seguido sem vencer na prova, ao perder no campo do Augsburgo (1-0), na sétima jornada.

Com três vitórias, três empates e agora uma derrota, o Bayern está a viver o seu pior início de Bundesliga desde 2010/11 e poderá terminar a ronda a cinco pontos da liderança.

Um golo de Berisha, aos 59 minutos, garantiu o triunfo do Augsburgo e a primeira vitória em casa esta temporada, já que vinha de três desaires consecutivos no seu estádio, um deles bem pesado com o Friburgo (4-0).

Para já, o Bayern segue no quarto posto com 12 pontos, a três do Borussia Dortmund, que assumiu à condição o comando da competição, enquanto o Augsburgo afastou-se dos lugares de descida e saltou para 11.º posto, com nove pontos.

Outros jogos

Sem Raphael Guerreiro, lesionado, a formação de Dortmund recebeu e bateu o Schalke 04, por 1-0, com Moukoko, jogador de apenas 17 anos, a marcar o único tento da partida, aos 79 minutos, pouco depois de ter sido lançado no dérbi do Vale do Ruhr, o 'Revierderby'.

O Borussia passou a somar 15 pontos e fica agora à espera do jogo do Union Berlim, segundo posicionado com 14, que recebe domingo o Wolfsburgo, e do Friburgo, terceiro com 13, que visita nesse mesmo dia o Hoffenheim.

O Union Berlim é adversário do Sporting de Braga na Liga Europa e, na última quinta-feira, no Minho, foi derrotado pela formação portuguesa (1-0).

O Bayer Leverkusen, por sua vez rival do FC Porto na Liga dos Campeões, empatou (1-1) na receção ao Werder Bremen, seguindo agora num impensável 15.º lugar, logo acima da zona de despromoção, com apenas cinco pontos.

Demirbay, aos 57 minutos, fez a equipa de Leverkusen sonhar com o segundo triunfo na Bundesliga, mas o sérvio Veljkovic, aos 82, deixou tudo empatado.

Em Estugarda, Tiago Tomás fez o seu primeiro golo da temporada, mas a equipa da casa acabou por cair por 3-1 perante o Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting na Champions.

O avançado português, emprestado precisamente pelos leões ao Estugarda, 'faturou' aos 79 minutos, reduzindo na altura a diferença para 2-1. Rode (seis), o japonês Kamada (55) e o croata Jakic (88) fizeram os golos do Eintracht, que é sexto classificado com 11 pontos.