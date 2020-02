Hoje às 19:51 Facebook

Fotos e selfies igualmente interditadas. Clube quer limitar ao máximo a propagação do Covid-19.

O Bayern de Munique anuncia esta sexta-feira que pediu aos jogadores que evitem contacto com os adeptos.

No seguimento das recomendações das autoridades sanitárias germânicas, o departamento médico do clube da Baviera estende a ordem interna a todas as equipas do clube.