Bayern recupera liderança da Bundesliga mas não convence

O Bayern Munique recuperou este domingo a liderança da Liga alemã de futebol, ao derrotar em casa o ​​​​​​​lanterna-vermelha Hertha Berlim, por 2-0, na 30.ª jornada, com mais uma exibição longe de convencer os seus adeptos.

Não seria de esperar tanta dificuldade para ganhar ao último da tabela, quase relegado para o segundo escalão, mas o resultado permite ao Bayern Munique, a quatro rondas do fim, subir de novo ao primeiro lugar, com 62 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, que na sexta-feira empatou no reduto do Bochum (1-1).

O jogo de hoje era o mais fácil do calendário final do Bayern, que agora vai jogar fora com Werder Bremen e Colónia e recebe Schalke 04 e Leipzig, equipa que ainda aponta para o apuramento para a Liga dos Campeões.

O Bayern fica sem margem para erro, no que pretende que seja o caminho para um histórico 11.º título consecutivo. Se falhar, ficará pela primeira vez sem qualquer troféu desde 2011.

No relvado de Munique, perante cerca de 75 mil espectadores, houve poucas ocasiões na primeira parte, com os jogadores a saírem para o intervalo sob assobiadelas.

O Hertha ia aguentando como podia o empate, mas, aos 69 minutos, abriu finalmente uma brecha - o centro de Joshua Kimmich encontrou a cabeça de Gnabry para o 1-0.

O francês Kingsley Coman ampliou a vantagem, aos 79 minutos, com a assistência a ser creditada, de novo, a Kimmich.

O português João Cancelo foi titular no Bayern e viu cartão amarelo aos 67 minutos.