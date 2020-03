Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Hepcampeão bateu o Augsburgo (2-0) e mantém Dortmund e Leipzig para trás.

Com dois golos marcados já no segundo tempo e com assinatura de Thomas Muller e de Leon Goretzka, o equipa de Munique bateu este domingo o 14.º classificado e somou a 17.ª vitória em 25 jornadas da Bundesliga.

A equipa da Baviera comanda a liga alemã com 55 pontos, à frente do Dortmund (51) e do Leipzig (50).