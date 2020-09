Bayern tomba em Hoffenheim após 23 vitórias seguidas e 32 jogos sem perder

JN/Agências Hoje às 17:43 Facebook

O Bayern Munique viu este domingo terminar uma série de 23 vitórias consecutivas e 32 jogos sem perder, ao cair com estrondo em Hoffenheim, onde cedeu por 4-1, na segunda jornada do campeonato alemão.

A formação comanda por Hans-Dieter Flick, que na quinta-feira arrebatou a Supertaça Europeia, com um 2-1 ao Sevilha, após prolongamento, tinha somado o último empate (0-0) a 9 de fevereiro de 2020, na receção ao Leipzig.

Nos cinco principais campeonatos, os 23 triunfos consecutivos do Bayern Munique, em todas as competições, ficam como recorde.

Para encontrar o último desaire, é preciso recuar até 7 de dezembro de 2019, dia em que os bávaros perderam por 2-1 no reduto do Borussia Mönchengladbach, para a ronda 14 da Bundesliga 2019/20 -- depois disso, tinham 31 triunfos e uma igualdade.

Em relação aos números da derrota, trata-se da mais pesada da era Flick, já que o 5-1 sofrido no reduto do Eintrach Frankfurt, a 2 de novembro de 2019, foi ainda sob o comando do croata Nico Kovac, que foi despedido de imediato.

Hoje, em Hoffenheim, o Bayern, com várias baixas no onze devido ao desgaste do jogo com os andaluzes, como Lewandowski ou Goretzka, ficou a perder logo aos 16 minutos, face à cabeçada certeira do defesa bósnio Ermin Bicakcic, após um canto.

O cenário ficou mais preocupante quando o israelita Munas Dabbur (24 minutos), no frente a frente com Neuer, picou a bola por cima do guardião.

Joshua Kimmich (36 minutos), assistido por Müller, encurtou distâncias ainda antes do tempo de descanso, mas, na segunda parte, um bis do croata Andrej Kramaric (77 e 90+2), o último de grande penalidade, selou a goleada.

Com seis pontos em dois jogos, o Hoffenheim sobe à liderança da prova, em igualdade pontual com o Augsburgo, sendo que o Friburgo, que joga ainda hoje com o Wolfsburgo, pode também chegar ao topo da classificação. Os bávaros seguem em sexto, com três.