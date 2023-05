Bayern vence em Bremen e mantém liderança na Bundesliga

JN/Agências Hoje às 21:10 Facebook

O campeão Bayern Munique manteve, este sábado, a liderança da Liga alemã com um "suado" triunfo no campo do Werder Bremen, por 2-1, metendo pressão sobre o Borussia Dortmund, seu principal rival, na 31.ª jornada.

Mesmo com uma temporada irregular e com alguns problemas à mistura (troca de treinador e conflitos no balneário entre jogadores), o Bayern continua no topo da Bundesliga, após a segunda vitória seguida na prova, e está provisoriamente com quatro pontos de vantagem sobre o Dortmund, segundo classificado, que no domingo recebe o Wolfsburgo, no duelo que fecha a ronda.

Com João Cancelo a titular e após uma primeira parte a zero, o emblema bávaro construiu uma vantagem de dois golos, com remates certeiros de Gnabry e Sané, aos 62 e 72 minutos, mas o Werder Bremen, um histórico 'adormecido' do futebol germânico, reduziu por Niklas Schmidt, aos 87.

Ao contrário dos últimos anos, e caso o Borussia Dortmund vença no domingo, a parte final da Bundesliga (faltam três jornadas) promete emoção e incerteza, com o longo 'reinado' do Bayern a estar em perigo, após 10 títulos seguidos.

Na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, o Leipzig, novamente com André Silva sem sair do banco de suplentes (o internacional português tem sido cada vez menos utilizado), obteve um valioso triunfo na casa do Friburgo, um rival direto, por 1-0, com um golo do esloveno Kampl, aos 73 minutos.

Tal como a luta pelo "escudo" da Bundesliga, a corrida à Champions também promete aquecer a prova até final, sobretudo após o desaire do Union Berlim, sem Diogo Leite, suspenso, no terreno do Augsburgo, por 1-0.

O croata Beljo fez o único tento da partida, aos 53 minutos, com o português Renato Veiga a ser lançado na equipa da casa apenas nos descontos (90+2).

O Leipzig é agora terceiro, com 57 pontos, mais um que Union Berlim e Friburgo, quarto e quinto, respetivamente.

Na sempre complicada luta pela manutenção, o lanterna-vermelha Hertha Berlim ganhou alguma esperança ao bater em casa o Estugarda, de Tiago Tomás (jogou toda a segunda parte), por 2-1, deixando também tudo em aberto na batalha para fugir à Bundesliga 2, o segundo escalão.

No último lugar, o Hertha soma agora 25 pontos e ficou a três de Bochum (17.º classificado) e Estugarda (16.º), bem como a cinco da salvação (Schalke 04 15.º com 30), com o Hoffenheim (14.º com 32) igualmente em perigo.