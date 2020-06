Bayern vence fora e sagra-se campeão alemão

JN Ontem às 21:51 Facebook

O Bayern de Munique sagrou-se esta terça-feira campeão alemão de futebol, pelo oitavo ano consecutivo, após ter vencido ao Werder Bremen, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da Bundesliga.

O golo que valeu o 30.º campeonato foi apontado pelo polaco Robert Lewandowski.

Com este triunfo e a duas jornadas do fim, o conjunto bávaro fica com mais 10 pontos do que o segundo, o Borussia de Dortmund, que só joga esta quarta-feira, quando estão apenas em disputa seis pontos.

O campeão ocupava a sétima posição no início de dezembro, mas somou depois 17 vitórias em 18 jogos (apenas um empate) e deu a volta à situação, recuperou da desvantagem de sete pontos e conquistou confortavelmente o título.

A Bundesliga foi a primeira das cinco principais ligas europeias a retomar a competição, após a paragem motivada pela pandemia provocada pela covid-19.

Dia de festa foi também para o Arminia Bielefeld, atual líder isolado da 2. Bundesliga, que garantiu a subida ao escalão principal, 11 anos depois, ao beneficiar do empate (1-1) entre Hamburgo, segundo colocado, e Osnabruck, em jogo da 31.ª jornada.