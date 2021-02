Bayern vence na casa do aflito Hertha

JN/Agências Hoje às 21:55 Facebook

O Bayern Munique ganhou esta sexta-feira na casa do Hertha Berlim, por 1-0, ampliando a vantagem no comando da Liga alemã para 10 pontos sobre o Leipzig, à 20.ª jornada.

Em casa de um adversário aflito, valeu o golo solitário, aos 21 minutos, do francês Kingsley Coman, que, na quina da área, rematou contra as pernas de um adversário, com a bola a fazer um caprichoso "chapéu" ao guarda-redes, bater na trave e entrar.

Em jogo sob contínua neve, o polaco Robert Lewandowski, melhor jogador FIFA 2020, falhou um penálti quando o encontro estava a zeros, aos 12 minutos.

Com este resultado, os bávaros somam agora 48 pontos, mais 10 do que o Leipzig, que, no sábado, visita o Schalke 04, e mais 13 do que o Wolfsburgo.

O Hertha Berlim é 15.º, com 17 pontos, e cai para a zona de despromoção caso o Bielefeld pontue.