BBC pede desculpa e readmite Gary Lineker

JN Hoje às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-jogador e atual comentador vai voltar ao ar depois de ter sido afastado por criticar o governo britânico e violar as regras do canal quanto ao uso das redes sociais.

O "Match of The Day", um dos programas sobre futebol mais importantes e mais vistos em Inglaterra, vai voltar a ser apresentado por Gary Lineker, depois de a BBC e o ex-jogador terem esclarecido os problemas que levaram à suspensão do apresentador, devido a comentários críticos contra as medidas de imigração e deportação do governo britânico, comparado à Alemanha nazi.

"Meu Deus, isto é para lá de horrível. Não existe um grande fluxo de refugiados. Acolhemos muito menos refugiados do que a maioria dos países da Europa. Isto é uma política de enorme crueldade direcionada às pessoas mais vulneráveis, de uma maneira que não se distancia muito daquelas usadas pelos alemães nos anos 30. Sou eu que estou mal?", foram as palavras que levaram a BBC a afastar Lineker por violar as regras no que diz respeito à utilização das redes sociais.

PUB

A medida provocou várias críticas e uma enorme onda de solidariedade em torno do ex-jogador, nomeadamente dos habituais companheiros de painel, que se recusaram a comparecer ao programa. Os jogadores da Premier League decidiram não responder às perguntas da BBC nos jogos da última jornada, tal como alguns clubes de escalões inferiores.

Uma semana depois, a estação televisiva anunciou o regresso de Gary Lineker e prometeu tomar medidas para evitar outros episódios do género.

"Toda a gente reconhece que este foi um período difícil para o staff, os funcionários, os apresentadores e, mais importante, para a audiência. Peço desculpa por isso", disse Tim Davie, diretor-geral da BBC, que alertou para "a potencial confusão criada pelas áreas cinzentas dos guias de redes sociais da BBC" introduzidos em 2020.

Através do Twitter, Gary Lineker agradeceu a "compreensão durante este período difícil" e mostrou-se satisfeito por voltar ao ar.

"Por muito difíceis que estes dias tenham sido, não se comparam a ter de fugir à opressão ou guerra para procurar refúgio noutra terra", vincou.