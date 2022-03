Bebé estreia-se em convocatórias da seleção de Cabo Verde

JN/Agências Hoje às 11:59 Facebook

O avançado Bebé, do Rayo Vallecano, e o extremo Jovane Cabral, emprestado pelo Sporting à Lázio, integram a lista alargada da seleção de futebol de Cabo Verde para três jogos particulares.

Bebé é um estreante na chamada à seleção, enquanto Jovane volta a marcar presença, depois de ter feito a sua estreia em março de 2017, com apenas cinco minutos de jogo num particular diante do Luxemburgo, que os cabo-verdianos venceram por 2-0.

Para os particulares com Guadalupe (23 de março), em Orléans, Liechtenstein (25 de março) e São Marino (28 de março), ambos em Múrcia, o selecionador, Pedro Leitão Brito, chamou 34 jogadores.

A convocatória conta ainda com vários futebolistas que alinham em Portugal, casos do guarda-redes Márcio Rosa (Montalegre), do defesa João Correria (Desportivo de Chaves), dos médios João Paulo (Feirense), Kevin Pina (Desportivo de Chaves) e Nuno Borges (Casa Pia) e dos avançados Vasco Lopes (Farense), Gilson Tavares (Estoril Praia) e Yuri Tavares (Vitória de Guimarães).

A convocatória conta com 34 jogadores, sendo que apenas o guarda-redes Ken Sousa, do Mindelense, atua em Cabo Verde.

Estes serão os primeiros jogos dos Tubarões Azuis após a CAN2021, realizada entre janeiro e fevereiro, nos Camarões, da qual foram eliminados nos oitavos de final pelo Senegal, equipa que conquistou a competição.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Márcio da Rosa (Montalegre), Sixten Mohlin (Orgryte IS), Ken Sousa (Mindelense) e Binha (Interclube).

Defesas: Ludovic Soares (Slávia Sofia), Steven Pereira (Maritzburg United FC), Diney Borges (FAR Rabat Marrocos), Stopira (MOL Fehérvár FC), Kristopher da Graça (Sirius), Steven Fortes (Oostende), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (AS Trencin), Logan Costa (Toulouse), Steeve Furtado (Beroe), João Correia (Desportivo de Chaves) e Cláudio Tavares (U. Santarém).

Médios: João Paulo (Feirense), Kevin Pina (Desportivo de Chaves), Nuno Borges (Casa Pia), Deroy Duarte (Fortuna Sittard), Keny Rocha (Oostende), Patric Andrade (Qarabag), Jamiro Monteiro (San José Earthquakes) e Leandro Andrade (Qarabag).

Avançados: Garry Rodrigues (Olympiacos), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard), Jovane Cabral (Lázio), Ryan Mendes (Al Nasr), Vasco Lopes (Farense), Bebé (Rayo Vallecano), Zé Luís (Al Taawon), Gilson Tavares (Estoril), Alessio da Cruz (Vicenza) e Yuri Tavares (V. Guimarães).