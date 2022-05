Beira-Mar: demonstração de força convenceu tudo e todos

Rui Almeida Santos Hoje às 10:46 Facebook

Histórico clube carimbou o título de campeão da Divisão de Elite de Aveiro a quatro jornadas do fim e com mais de 10 mil adeptos no estádio.

Aveiro voltou a sair às ruas para festejar às custas do seu Beira-Mar. A ocasião podia até nem ser a mais solene num clube que já ganhou uma Taça de Portugal e disputou durante largos anos a 1.ª Liga ao longo da sua história, mas o título de campeão da A. F. Aveiro pode muito bem ser um momento de particular relevo no despertar de um histórico que completa, em 2022, cem anos de vida.

"A melhor prenda que o clube podia ter não foi só a subida, mas também a mobilização das pessoas em torno dele. Ter mais de 10 mil adeptos no estádio a apoiar demonstra que as pessoas estão com o clube", ressalva Afonso Miranda, presidente do Beira-Mar, recordando a tarde do último domingo, em que os aurinegros carimbaram o título da Divisão de Elite aveirense com um triunfo frente ao Paivense, por 2-0.