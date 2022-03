Beirões abrem autoestrada para chegar à final do Jamor

José Pedro Gomes Hoje às 23:05 Facebook

Tondela mostrou, esta quinta-feira, mais argumentos e impõe triunfo gordo (3-0) sobre Mafra esforçado.

O Tondela colocou pé e meio na final da prova rainha do futebol nacional, depois de cavar uma vantagem de três golos na primeira mão da eliminatória, frente ao Mafra, da Liga 2. A formação beirã, mesmo sem alguns dos trunfos no onze, fez valer o estatuto de primodivisionária, impondo maiores argumentos frente a um adversário esforçado, mas sem capacidade para travar os ímpetos contrários.

Os tondelenses, que se apresentaram com um esquema de três defesas, forçaram uma entrada forte no jogo, com três boas chances de golo logo no primeiro quarto de hora, o que fez antever dificuldades para o Mafra, que ainda tentou responder em contra-ataque, aproveitando alguns erros do adversário. No entanto, a resistência dos lisboetas caiu ainda antes do intervalo, num desvio de Tiago Dantas, após um ressalto num adversário.