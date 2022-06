Beja Cup: A festa do futebol de formação reúne mais de mil jovens

Mais de mil jovens futebolistas, em representação de 60 equipas de 30 clubes, com idades compreendidas em os 6 e os 13 anos, jogam até domingo nos três campos do Complexo Desportivo de Beja e do Bairro da Conceição, a VII edição do Beja Cup.

O dia de sexta-feira fica marcado pela vitória do Clube de Futebol "Os Armacenenses", de Armação de Pera (Algarve), que venceu o escalão de Sub 9 e uma forte canícula que atingiu os 40 graus, mas não cortou o ânimo e ímpeto dos jovens jogadores.

A organização a cabo do Clube Desportivo de Beja junta equipas do setor de formação, dos escalões Sub 7, 9, 10, 11, 12 e 14, vindas de diversas partes do país, sendo de destacar a presença da equipa do Clube de Caça e Pesca Alto Douro, do Peso da Régua.

Centenas de pessoas assistiram aos vários jogos, num espaço desportivo onde a organização montou todas as estruturas de apoio, desde bar, restaurante, serviços de apoio médico e também um espaço musical. A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMAS) de Beja tem um espaço onde além de explicar aos jovens de todas as equipas o ciclo da água e a importância da sua poupança, oferece bidons para água que podem ser reabastecidos de forma gratuita.

O Regimento de Infantaria 1 e o Instituto Politécnico de Beja apoiam a organização com a cedência de dormidas e as refeições.

Neste sábado são apurados os campeões dos escalões de Sub 11 e 14.