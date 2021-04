Beja dá por terminados Campeonatos Distritais da 1ª e 2ª Divisão

Teixeira Correia Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A direção da Associação de Futebol de Beja (AFBeja) decidiu dar por "concluídos os Campeonatos Distritais da 1ª e 2ª Divisão" na categoria de seniores, depois de "reunir com os clubes filiados, participantes nas competições".

Em comunicado, o presidente da Direção, Pedro Xavier, justifica que depois de analisar "a retoma das competições", e ponderados os vários fatores relativos à situação epidemiológica, "os clubes foram sensíveis, e a maioria disponíveis, a considerar o término do campeonato da presente data".

A AFBeja não esclarece como se vão processar as subidas do Distrital da 1ª Divisão para o Campeonato de Portugal e da 2ª Divisão para a 1ª Distrital, o que está gerar muita polémica nos meios futebolísticos do distrito.

No comunicado nº23, emitido em 23 de novembro de 2020, a entidade organizadora das competições distritais esclarece que "por força da legislação aprovada para o efeito (pandemia de convid-19) ou decisão do Governo que não permita realizar jogos ou terminar as competições", a qualificação para a competição superior e, relegação para competição inferior, será baseada "na melhor pontuação. Se as equipas não tiveram o mesmo número de jogos, será aplicado o cálculo por coeficiente de pontos de jogos".

Aplicada esta última fórmula, a Associação Cultural e Desportiva do Penedo Gordo, concelho de Beja, que jogou dois jogos e ganhou ambos, tendo uma média de três pontos por jogo, será o representante do distrito no Campeonato de Portugal 2021/2022. Aquando da interrupção, o Penedo Gordo era 3.º classificado, com o FC Serpa a liderar com 10 pontos em quatro jogos e o Vasco da Gama de Vidigueira no 2.º lugar com sete pontos em três jogos.

Quanto ao Campeonato Distrital da 2ª Divisão, que era disputado em três séries com um total de 22 equipas e que numa fase final apurava duas equipas para a subida à 1ª Divisão, tem no São Marcos, concelho de Castro Verde, e no Renascente de São Teotónio, concelho de Odemira, as equipas com melhores coeficientes.

Ouvido pelo JN, o presidente da AFBeja confirmou que "a decisão já foi transmitida aos clubes, com base no comunicado de 23 de novembro, e vai ser alvo de um comunicado oficial", acrescentando que em função da aplicação dos coeficientes "vão ser convidados o Penedo Gordo, para subir ao Nacional e o São Marcos e o Renascente, para a 1ª Divisão Distrital".

PUB

Em Serpa, a contestação é grande, tanto da parte do FC Serpa como do União Serpense, que defendiam que a prova tinha condições para prosseguir, argumentando que houve alturas em que se disputaram jogos com centenas de casos positivos de covid-19 por todo o distrito.

Recorde-se que a pandemia de covid-19 esteve na origem, em finais de novembro de 2020, da desclassificação e descida de divisão, por falta de comparência em três jogos, do Odemirense, Praia de Milfontes e Aldenovense, que disputavam o Campeonato Distrital da 1ª Divisão. Em janeiro, o Clube de Futebol Guadiana de Mértola decidiu suspender a participação da equipa na mesma competição, tendo conhecido o mesmo destino que os três clubes desclassificados.