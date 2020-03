Belenenses cede complexo do Restelo à Câmara de Lisboa

JN/Agências Hoje às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Belenenses informou esta quinta-feira ter disponibilizado o complexo desportivo do Restelo à Câmara Municipal de Lisboa, para poder ser utilizado como espaço no combate à pandemia de Covid-19.

"O Clube de Futebol 'Os Belenenses' informa que contactou na quarta-feira a Câmara Municipal de Lisboa no sentido de disponibilizar o complexo do Restelo, e, nomeadamente, o Pavilhão Acácio Rosa, para a finalidade que o município de Lisboa entenda por conveniente, incluindo a montagem de hospital de campanha, espaço de apoio aos hospitais mais próximos do complexo", indica o comunicado.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde a meia-noite desta quinta-feira.