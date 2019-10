Belenenses conquista Supertaça graças a reação poderosa

Hoje às 20:05 Facebook

O Belenenses conquistou este sábado a Supertaça portuguesa de râguebi, ao vencer a Agronomia por 46-3, nas Caldas da Rainha, numa reação poderosa ao desaire sofrido perante o mesmo adversário na final do campeonato, em maio.

A equipa do Restelo não deu quaisquer hipóteses ao adversário, somando seis ensaios, quatro conversões, uma penalidade e um pontapé de ressalto, perante um rival que raramente foi capaz de disfarçar as suas fragilidades e não conseguiu mais do que uma penalidade.

Ao intervalo, já o Belenenses vencia por 24-3, fruto de um excelente aproveitamento do vento favorável que resultou em três ensaios, assinados por Tomás Sequeira (15 minutos), José Santos (24) e Duarte Azevedo (26), além de um pontapé de ressalto de Sebastião Cunha (40+3), num momento de inspiração rara em jogadores do 'pack' avançado.

A Agronomia, que obteve os seus únicos pontos ainda na primeira parte, através de uma penalidade de João Lima (21 minutos), continuou a sofrer na segunda metade para suster o poderio dos 'azuis', como prova a placagem alta ao belenense Gonçalo Santos castigada com ensaio de penalidade (56).

Com o triunfo no 'bolso', o Belenenses baixou a guarda e a Agronomia teve, então, o seu melhor período no encontro, mas não conseguiu somar qualquer ponto e acabou por ver a sua ambição de conseguir pelo menos um ensaio 'castigada' com dois novos toques de meta de Rodrigo Marta (80+1 e 80+3 minutos) que ampliaram o marcador para números tão pesados quanto esclarecedores.

Com este triunfo, o Belenenses igualou a Agronomia e o Cascais no segundo lugar do historial de vencedores da Supertaça, todos com cinco troféus, menos seis do que os 11 do Direito.

Ficha de jogo:

Jogo no Complexo Desportivo das Caldas da Rainha.

Agronomia - Belenenses, 3-46

Ao intervalo: 3-24.

Sob arbitragem de João Costa, as equipas alinharam:

Equipas:

Agronomia: Ignatius Meyer, João Moreira, Giorgi Turabelidze, Angus Baker, António Rebelo de Andrade, Pedro Herédia Almeida, Manuel Trigoso, José Maria de Alte, Gonçalo Prazeres, Domingos Cabral, Chevandre Van Schoor, João Lima, Tomás Cabral, José da Câmara e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda: Júlio Groth, Francisco Cabral, Cornelius Willemse, Bernardo Cardoso, Diogo Sarmento, Smiko Debrenliev, Vasco da Câmara e Vasco Valentim.

Penalidades (1): João Lima (21).

Treinador: Frederico Sousa.

Belenenses: Reginald Churchward, Joe Pickett, Anthony Kent, José Marques, José Madeira, Sebastião Cunha, David Wallis, Tomás Sequeira, Duarte Azevedo, Diogo Miranda, Gonçalo Santos, Duarte Moreira, Rodrigo Marta, José Santos e João Freudenthal.

Jogaram ainda: António Santos, Frederico Simões, José Galamba, Manuel Lima, Manuel Pinto, António Núncio, António Cunha e Diogo Rodrigues.

Ensaios (6): Tomás Sequeira (15), José Santos (24), Duarte Azevedo (26), ensaio de penalidade (56), Rodrigo Marta (80+1 e 80+3)

Conversões (4): João Freudenthal (16, 25, 27) e Diogo Rodrigues (80+4).

Penalidades (1): João Freudenthal (53).

Pontapés de ressalto: Sebastião Cunha (40+3)

Treinador: João Mirra.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Giorgi Turabelidze (9) e Manuel Lima (72).

Assistência: Cerca de 1500 espetadores.