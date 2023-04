Belenenses imperial na fase de subida da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 19:35 Facebook

O Belenenses somou, em São João da Madeira, a terceira vitória consecutiva na Série 2 da fase de subida da Liga 3 e está bem lançado na corrida pela promoção à Liga 2. O Lank Vilaverdense, que ganhou na casa do Amora, segue na segunda posição, a três pontos de distância.

Num jogo que teve três grandes penalidades, duas favoráveis aos forasteiros, o Belenenses venceu na casa da Sanjoanense por 3-1 e manteve o registo 100% vitorioso na Série 2 da fase de subida da Liga 3, a qual lidera isolado.

Os golos surgiram todos na segunda parte, com Duarte Valente a bisar da marca dos onze metros, sendo que o último penálti entra na compilação de insólitos da época. Pensando que o jogo estava interrompido devido a um fora de jogo, após ter visto o árbitro assistente levantar a bandeira, o defesa Aloísio agarrou a bola na sua área. Só que o árbitro principal não tinha assinalado a infração, acabando por castigar a mão na bola do jogador da Sanjoanense.

Isolado na segunda posição, agora com seis pontos, está o Lank Vilaverdense, que ganhou no reduto do Amora (2-0) com dois golos dentro do último quarto de hora, apontados por Ericson e Bruno Silva.

Na corrida pela permanência na Liga 3, o Fafe salvou um importante ponto nos derradeiros instantes do jogo com o Varzim (2-2) e segurou a primeira posição na Série 1. Logo ao minuto 4, Pedro Matos adiantou os "justiceiros", mas Rui Areias e Rúben Gonçalves operaram a reviravolta poveira. No tempo de compensação, Pedro Soares fixou o 2-2 final.

Bem vivo na luta continua o Montalegre, que levou de vencida o São João de Ver por 1-0, marcou Didi, na sequência de um lançamento de linha lateral.

Na Série 2, Paredes e Anadia empataram a uma bola e continuam separados por quatro pontos, com vantagem para os paredenses. Aos 60 minutos, Marcos Júnior adiantou a equipa nortenha, com Luís Pedro a repor a igualdade para os bairradinos pouco depois.

Quanto à Académica deu um passo de gigante rumo à permanência ao vencer, no Algarve, o Moncarapachense por 2-0. Os avançados Juan Perea e Diogo Ribeiro construíram o triunfo dos "estudantes", que comandam a Série 4.