Sporting vence Belenenses SAD com Paulinho em destaque e estreia de Marcus Edwards

O Sporting venceu (4-1), esta quarta-feira, no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Paulinho, em dose dupla, Porro, Abel Camará e Sarbia marcaram os golos. Marcus Edwards estreou-se com a camisola dos leões.

Foi um início de golo frenético, com três golos na primeira meia hora. Os leões inauguraram o marcador aos 11 minutos, com Paulinho a aproveitar da melhor forma um passe curto de Sarabia. Seis minutos depois, o clube verde e branco voltou a festejar, com um golaço de Porro após rematar a 30 metros da baliza.

O Belenenses SAD reagiu e respondeu com outro grande golo, ao minuto 21: Camará aproveitou um corte de Nuno Santos e, com um remate de primeira, reduziu a desvantagem. Em cima do intervalo, Sarabia acabou por ampliar a vantagem, após um cruzamento de Nuno Santos.

No arranque da segunda parte, Paulinho bisou após um bom cruzamento de Porro e Marcus Edwards estreou-se com a camisola dos leões, ao minuto 70, depois de entrar em campo no lugar de Sarabia.

Veja os golos: