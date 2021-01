Belenenses SAD bate Tondela e deixa zona de descida

JN Hoje às 16:53 Facebook

A equipa comandada por Petit voltou às vitórias após cinco jornadas sem ganhar, graças aos golos de Cassierra e Tiago Esgaio.

O Belenenses SAD, que não ganhava há cinco jogos no campeonato, deixou esta segunda-feira os lugares de despromoção da Liga, ao vencer o Tondela, por 2-0, em jogo da 15.ª jornada, disputado num relvado miserável, no Estádio do Jamor.

Cassierra (18 minutos) e Tiago Esgaio (36) marcaram os golos dos 'azuis', que passam a somar 15 pontos, os mesmos que o Tondela e três acima da zona de despromoção.

Os tondelenses averbaram a quinta derrota consecutiva como visitantes.