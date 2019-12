Belenenses SAD confirma acesso da PSP a imagens do túnel

Hoje às 00:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Belenenses SAD anunciou esta terça-feira que a Polícia de Segurança Pública (PSP) obteve os registos das imagens alusivas ao jogo entre os 'azuis' e o FC Porto, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"A Belenenses SAD informa que, na semana passada, a PSP pediu e obteve os registos das imagens das instalações do Estádio de Honra do Jamor no intervalo do jogo entre Belenenses SAD e FC Porto SAD", pode ler-se em comunicado.

A equipa lisboeta revelou também que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pediu igualmente as imagens das instalações do recinto desportivo, respeitantes ao intervalo do jogo que terminou empatado 1-1, em que se alega ter havido uma altercação entre Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, e Sérgio Conceição, que orienta o FC Porto.

"Hoje, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) solicitou à Belenenses SAD esses mesmos registos, e este pedido foi já reencaminhado para o Centro Nacional Desportivo do Jamor, a entidade que os efetua e conserva", disse, acrescentando: "A Belenenses SAD, assim que receber as imagens solicitadas, de imediato procederá ao seu envio para a LPFP."

O clube, que ocupa o 14.º lugar da I Liga, com 15 pontos, concluiu ao considerar que "é padrão de conduta exigível a uma equipa profissional de futebol confiar às instâncias desportivas competentes o apuramento de factos e a determinação dos seus efeitos".