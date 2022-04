Belenenses SAD conquista um ponto no Estoril em jogo que termina com várias expulsões

JN/Agências Hoje às 21:24 Facebook

O Belenenses SAD conquistou, este domingo, um ponto no reduto do Estoril Praia, onde chegou ao empate a dois no final dos descontos, em encontro da 31.ª jornada da Liga. Final do encontro ficou marcado por confusão

Rosier, aos 27 minutos, e André Franco, aos 45+1, de penálti, deram dois tentos de vantagem aos locais, mas, na segunda parte, Safira, aos 66, e o internacional brasileiro Sandro, aos 90+6, restabeleceram a igualdade.

Na classificação, o Estoril Praia, que só venceu dois dos últimos 17 jogos, passou a contar 36 pontos, seguindo no 10.º lugar, enquanto o Belenenses SAD continua na 18.ª e última posição, agora com os mesmos 25 pontos do Tondela, 17.º.

