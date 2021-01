Belenenses SAD dá a volta no prolongamento e segue na Taça de Portugal

JN Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Belenenses SAD garantiu um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal ao dar a volta a uma desvantagem de 2-0 e vencer, fora, o Fafe, por 3-2, no prolongamento.

Os locais, que disputam o Campeonato de Portugal, adiantaram-se no marcador por Ferrinho, aos 19 minutos, com Luís Neves a aumentar, de grande penalidade, em cima do intervalo.

Quando a passagem parecia garantida, dois penáltis a favor dos azuis nos últimos minutos do encontro (8 e 90+6), ambos apontados por Miguel Cardoso, levou a decisão para o prolongamento.

E o golo do triunfo do Belenenses SAD chegou quase em cima dos 120 minutos, por Chico Teixeira.

Nos quartos de final o conjunto lisboeta defronta o Benfica, no estádio da Luz.