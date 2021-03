Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:06 Facebook

O Benfica venceu (3-0), esta segunda-feira, o Belenenses SAD no Jamor, na 22.ª jornada da Liga. Seferovic bisou e Lucas Veríssimo estreou-se a marcar pelos encarnados.

Os golos surgiram apenas na segunda parte, com Seferovic a marcar dois golos em apenas cinco minutos. Primeiro, depois da assistência de Grimaldo e, depois, após um passe a rasgar de Diogo Gonçalves.

Aos 65 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Lucas Veríssimo estreou-se a marcar com a camisola dos encarnados e fechou a contagem no Jamor.

Com este resultado, o Benfica mantém-se no quarto lugar, agora com 45 pontos, menos um do que o Sporting de Braga, terceiro, que joga na terça-feira, diante do Vitória de Guimarães, e dois do que o F. C. Porto, segundo, enquanto o Belenenses SAD é 12.º, com 22.

Veja os golos e os casos: