Belenenses SAD e Boavista empatam sem golos no Estádio Nacional

Belenenses SAD e Boavista repetiram, este sábado, o resultado da primeira volta da Liga e voltaram a empatar sem golos, em jogo da 26.ª jornada, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.

Com este nulo, os axadrezados reforçaram o estatuto de equipa com mais igualdades na competição (15), tendo somado a nona nos últimos 11 encontros para a I Liga, na qual ocupam o 13.º lugar, com 27 pontos.

Já o Belenenses SAD, que tem apenas um triunfo nas derradeiras 10 partidas no campeonato, mantém-se na 18.ª e última posição, com 17 pontos.