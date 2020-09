Susana Silva Ontem às 23:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Belenenses SAD venceu, esta sexta-feira à noite, o Vitória de Guimarães, por 1-0, no estádio Dom Afonso Henriques, na jornada inaugural da Liga.

Um golo do médio sul-africano Cafú Phete, no início do segundo tempo (47 minutos), deu aos azuis um arranque vitorioso na Liga.

Com este triunfo, o Belenenses SAD colou-se ao Benfica - goleou o Famalicão (5-1) - no comando do campeonato.