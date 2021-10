Belenenses SAD está de volta ao Jamor e Petit continua

JN Hoje às 19:22 Facebook

Rui Pedro Soares garantiu que a saída do treinador "nunca esteve em cima da mesa" e anunciou o regresso da equipa ao estádio nacional, que ocupa há quatro épocas.

O presidente do Belenenses SAD afirmou esta terça-feira que o despedimento do treinador Petit "nunca esteve em cima da mesa", referindo que a reunião serviu para analisar o que está a correr mal e "fazer autocrítica".

"Quando estamos numa má fase, reunimo-nos e fazemos uma autocrítica. Começamos a olhar para a parte individual e vemos o que estamos a fazer mal, e podíamos fazer melhor. Se alguém achasse que, nos últimos três meses, tinha feito tudo bem feito e o melhor que sabe, essa pessoa tinha de sair, pois o melhor dela, pelos vistos, não chega. Há uma atitude de grande transparência e frontalidade", explicou Rui Pedro Soares, numa conferência de imprensa realizada através de meios digitais.

Apesar dos quatro empates e das quatro derrotas nas primeiras oito jornadas da Liga, que colocam os 'azuis' no penúltimo lugar da classificação, o presidente do clube mostrou-se "muito contente com o desempenho" de Petit durante os 21 meses em funções.

Rui Pedro Soares anunciou ainda o regresso do Belenenses SAD ao Jamor, depois de ter feito os primeiros jogos da época no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.

"É a quarta época que começamos com o Jamor como nossa casa. Fizemos 44 jogos no Jamor e 60 pontos. Fora do Jamor, temos 11 jogos e sete pontos. Este foi um problema grave e a boa notícia é que já acabou. Já fomos informados de que a colocação da relva [no Estádio Nacional] está concluída", disse.