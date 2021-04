JN Hoje às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Cassierra, ainda antes do primeiro quarto de hora, marcou o golo que vai colocando os leões em desvantagem. João Mário já desperdiçou uma grande penalidade.

Surpresa em Alvalade, com o Belenenses SAD a ganhar ao Sporting no intervalo do dérbi.

Apesar de ter posse de bola e estar a ser dominadora, a equipa de Rúben Amorim (que volta a estar na bancada, devido a castigo) não encontrou o caminho do golo e ainda viu Cassierra bater Adán, logo aos 13 minutos e a concluir uma boa jogada do Belenenses SAD. Perto do intervalo, João Mário desperdiçou uma grande penalidade.

Em caso de derrota, o Sporting pode ver o F. C. Porto reduzir a desvantagem para três pontos.