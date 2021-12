Belenenses SAD já tem 14 recuperados da covid-19

JN Hoje às 17:47 Facebook

O Belenenses SAD anunciou, esta quarta-feira, em comunicado, que 14 dos 79 elementos infetados com coronavírus foram dados como curados.

"O processo de recuperação do vasto grupo (79) de jogadores, técnicos e outros profissionais da Belenenses SAD, além das respetivas famílias, deu ontem [terça-feira] um passo decisivo que era internamente aguardado com natural ansiedade: foram dados como clinicamente curados da infeção por SARS-CoV2 os primeiros dez jogadores, dois treinadores, um médico e um elemento de staff", pode ler-se no documento.

Os azuis salientam que, embora ainda estejam em pleno surto, este é o primeiro passo "de um processo que, na melhor das hipóteses, levará mais de um mês a ser completamente ultrapassado nas suas várias dimensões".

"O passar do tempo e o regresso progressivo a treinos mais intensivos - que agora não podem ser ministrados - são a chave para o regresso à normalidade competitiva. Dos três treinadores infetados, dois também estão curados e podem, assim, retomar o contacto direto e pessoal com os jogadores, orientar a equipa no dia-a-dia e, portanto, restabelecer todas as rotinas desportivas e profissionais que enquadram a atividade da Belenenses SAD", salienta o clube, acrescentando que a principal preocupação será "reduzir ao máximo o risco de lesão, omnipresente nesta fase de reinício da atividade".

O Belenenses anota ainda que departamento médico fará uma vigilância mais apertada pela incerteza quanto "à gravidade das possíveis consequências na saúde dos envolvidos, atletas e não atletas" e que só será aliviada "quando a Direção Geral de Saúde der oficialmente como resolvido e terminado o surto de Covid-19".

O clube avançou, ainda, que já está a ser preparado o encontro com o Estoril, mesmo com todas as limitações existentes e que na quinta-feira será feita uma nova ronda de testes.