Belenenses SAD provou pedido de adiamento do jogo com o Benfica e foi absolvida

JN Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Processo disciplinar visava esclarecer o motivo pelo qual o encontro terminou logo após o intervalo, por insuficiência numérica de jogadores da equipa azul.

Após ter ficado provada a intenção da Belenenses SAD em adiar o jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da Liga, devido a um surto de covid-19 que deixou o clube com apenas nove jogadores disponíveis para o jogo, dois deles guarda-redes, o Conselho de Disciplina da FPF decidiu fechar o procedimento disciplinar que havia aberto contra a SAD azul devido ao jogo ter terminado pouco depois do intervalo, por insuficiência numérica de atletas.

Em fevereiro deste ano, a Comissão de Instrutores da Liga propôs ao Conselho de Disciplina o arquivamento do processo, por entender que a Belenenses SAD "não tinha contribuído culposamente para a testagem positiva à covid-19 e isolamento profilático de vários jogadores seus nem para as lesões ocorridas durante o jogo de outros jogadores seus".

O pedido foi rejeitado por não ter ficado provado que os responsáveis da Belenenses SAD procuraram adiar a partida após tomarem conhecimento das dimensões que o surto de covid-19 no plantel tomou, algo que o presidente da SAD dos azuis, Rui Pedro Soares, refutou após o jogo. "Comunicámos à Liga que não queríamos realizar o jogo", disse o dirigente, após o jogo, em conferência de imprensa.

Em comunicado, divulgado hoje pelo Conselho de Disciplina da FPF, é explicado que os depoimentos de um médico e de uma dirigente da Liga responsável pelas competições que não tinha prestado declarações durante a fase de instrução do processo foram decisivas para provar que os responsáveis da Belenenses SAD tentaram que o jogo fosse adiado, "facto que não tinha sido apurado durante a fase de instrução pela Comissão de Instrutores".

Para o Conselho de Disciplina, o facto de a Belenenses SAD "ter demonstrado a intenção, inicialmente junto da Senhora Diretora Executiva da Liga e mais tarde na reunião preparatória, de adiar o jogo é suficiente para afastar a culpa dessa sociedade desportiva, a quem não era exigível seguir um formalismo que não tem previsão regulamentar", ressalva.

O Belenenses SAD-Benfica, da 12.ª jornada da Liga, terminou nos minutos iniciais da segunda parte, depois de os azuis terem ficado sem o número mínimo de jogadores (sete) para que o jogo pudesse prosseguir. Na altura, o resultado era de 7-0, favorável ao Benfica, o qual seria homologado.