Belenenses SAD regressa ao Jamor

O Belenenses SAD obteve autorização para voltar a jogar no Estádio Nacional na condição de visitado, após a "melhoria substancial das condições do relvado" do Jamor, como se lê no comunicado da Liga.

"Concluídos os trabalhos que melhoraram substancialmente a condição do relvado, os azuis voltam a ter luz verde para disputarem os encontros na condição de visitado neste recinto", refere o organismo, em nota divulgada no site oficial.

Desta forma, o Belenenses SAD voltará a atuar como visitado no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir de 31 de outubro, quando receber o Santa Clara, na partida da 10.ª jornada da I Liga.

Desde o arranque da temporada, o penúltimo classificado do campeonato tem realizado todos os encontros 'caseiros' no Estádio Municipal de Leiria, onde foi anfitrião de Marítimo, Moreirense, Gil Vicente e Tondela, face à renovação do relvado do Jamor.

Já esta sexta-feira, em conferência de imprensa de apresentação do novo treinador, Filipe Cândido, o presidente da SAD azul, Rui Pedro Soares, enalteceu o "trabalho excecional" do Instituto Português do Desporto e Juventude, confessando mesmo que "o relvado do Estádio Nacional vai ser um sério candidato a ganhar o prémio de melhor relvado da I Liga".