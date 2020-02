Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Belenenses SAD venceu (2-1), este domingo, em casa do Boavista, na 21.ª jornada da Liga, e afastou-se da zona de despromoção.

Danny (10 minutos), que viria a ser expulso (77), e Licá (56) marcaram os golos dos 'azuis', enquanto Ruben Lima (85), na própria baliza, reduziu para os axadrezados.

O Belenenses SAD, que vinha de duas derrotas seguidas, mantém-se no 15.º posto, com 21 pontos, seis acima da linha de água, enquanto o Boavista interrompeu uma série de três vitórias e segue em nono lugar, com 28.

Veja o resumo do jogo: