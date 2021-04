JN/Agências Hoje às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Belenenses SAD venceu (2-0), este sábado, o Marítimo na 27.ª jornada da Liga, com um golo em cada parte a garantir o regresso da equipa aos triunfos no campeonato.

No Estádio Nacional, o Belenenses SAD marcou o primeiro golo da partida aos 37 minutos, com Miguel Cardoso a aproveitar uma grande penalidade, ampliando a vantagem aos 88, através de Francisco Teixeira.

Com esta vitória, o Belenenses SAD, que vinha de três jogos seguidos sem vencer (dois empates e uma derrota), está no 11.º lugar da Liga, com 30 pontos, enquanto o Marítimo está em 16.º, com 24.

Veja o resumo do jogo: