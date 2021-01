Belenenses SAD tem dois jogadores infetados com covid-19

JN/Agências Hoje às 19:16 Facebook

Dois jogadores do Belenenses SAD estão infetados com o novo coronavírus, confirmou este domingo fonte do clube da Liga, após os testes realizados antes do encontro com o Paços de Ferreira, da 13.ª jornada.

Os resultados dos testes de deteção do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, foram conhecidos no sábado, antes da formação lisboeta entrar em estágio de preparação para a receção aos castores, com início às 20 horas deste domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

A identidade dos futebolistas não foi, para já, divulgada, com os azuis a voltarem a ser afetados pela pandemia, depois dos casos confirmados de infeção de Sphephelo Sithole e João Monteiro, em maio e julho, respetivamente, na conclusão da época anterior, e de Cafú Phete, André Moreira e Miguel Cardoso, já na atual temporada, em outubro.

No boletim clínico, figuram os defesas Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela, enquanto o central brasileiro Henrique e o avançado Silvestre Varela estão em dúvida.