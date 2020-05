JN/Agências Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Belenenses SAD vai jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras, os jogos como visitado que faltam da Liga, suspensa devido à pandemia da covid-19.

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, explicou a mudança do Estádio Nacional para a vizinha Cidade do Futebol, ambas em Oeiras, o que leva a uma partilha das instalações com os açorianos do Santa Clara, que anunciaram na terça-feira a decisão.

"Mantemo-nos em Oeiras, muito perto do Jamor. Vamos para o outro lado da rua e, por isso, esta mudança não nos vai trazer um impacto importante. A Cidade do Futebol tem 11 balneários, acessos independentes ao relvado, as pessoas não se cruzam. É uma infraestrutura que tem quatro anos, é do mais moderno que há no futebol nacional", realçou em declarações à Rádio Renascença,

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou a redução do número de estádios a utilizar nos 90 jogos que faltam disputar da Liga, nomeadamente em recintos considerados de nível 1 pela Liga de clubes, o que pode levar a que mais formações se juntem a Belenenses SAD e Santa Clara e recebam os jogos como visitados na Cidade do Futebol.

"Solicitámos à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) poder partilhar com o Santa Clara a Cidade do Futebol e a FPF acedeu a esse nosso pedido formal", revelou, acrescentando: "Pode haver mais uma ou outra equipa que pode vir também. Os próximos dias vão decidir isto".

Enquanto o Santa Clara usará a Cidade do Futebol como centro de estágio, para além da realização dos jogos, o Belenenses SAD pretende continuar a utilizar o Estádio Nacional como local de treinos, embora Rui Pedro Soares admita a necessidade de adaptação ao relvado da Cidade do Futebol.

"É natural que treinemos na Cidade do Futebol uma ou duas vezes antes de iniciar os jogos, até porque a relva será diferente e temos de nos adaptar a isso", frisou, reforçando o "desejo" do emblema lisboeta em continuar a poder treinar no complexo desportivo do Jamor.

Nas dez jornadas que faltam disputar da Liga, o Belenenses SAD, 13.º classificado, com 26 pontos, recebe o Vitória de Guimarães (26.ª jornada), Sporting (28.ª), Tondela (29.ª), Moreirense (31.ª) e Gil Vicente (33.ª).

O Famalicão também confirmou, esta quarta-feira, que vai disputar no Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente, os jogos que lhe restam na condição de visitado.