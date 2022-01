Belenenses SAD vence Arouca e regressa aos triunfos na Liga

JN/Agências Ontem às 23:21 Facebook

O Belenenses SAD regressou, este domingo, aos triunfos na Liga, após cinco derrotas consecutivas, ao vencer em casa o Arouca, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada, que teve três expulsões.

Já depois das expulsões do arouquense André Silva (06 minutos) e do "azul" Cafu Phete (18), o Arouca colocou-se em vantagem por Oday Dabbagh (37), que viria a ver o vermelho aos 76, três minutos depois de Nilton Varela ter empatado e antes de Abel Camará (90+3) dar o triunfo ao Belenenses SAD.

O Belenenses SAD mantém-se no 18.º e último lugar, com 11 pontos, mas menos um jogo, enquanto o Arouca, que não vence há cinco jogos, é 16.º, em lugar de 'play-off' de manutenção, com 14.

Veja o resumo do jogo: