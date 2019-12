Hoje às 17:51 Facebook

O Belenenses SAD subiu, este domingo, ao 11.º lugar da Liga, ao vencer na visita ao Tondela, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada.

O português Licá marcou, aos 49 minutos, o único golo da partida, dando aos azuis a segunda vitória fora esta temporada.

Com este resultado, o Belenenses SAD subiu ao 11.º lugar, com 14 pontos, menos um do que o Tondela, que sofreu a segunda derrota consecutiva e é nono posicionado.

Veja o resumo do jogo: