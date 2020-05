Belenenses SAD volta na segunda-feira com treinos individuais

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Belenenses SAD vai voltar ao ativo na segunda-feira, com testes ao plantel principal de manhã e treinos individuais durante a tarde.

Os azuis entregaram um plano ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que avaliou e aprovou as medidas de retoma aos treinos no complexo desportivo do Jamor, em Oeiras, casa emprestada do clube nas duas últimas temporadas.

Entre as medidas implementadas, está a proibição do uso de balneários e outras instalações, com os jogadores a terem de chegar ao local dos treinos equipados das respetivas residências.

Depois de testes à covid-19 na manhã de segunda-feira, os jogadores regressam aos trabalhos, ainda que de forma individual, durante a tarde do mesmo dia, espalhados por diversos locais do complexo do Jamor, acompanhados por treinadores, que vão focar a fase inicial dos treinos no aspeto físico.