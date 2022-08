Belenenses vence duelo carregado de história e a reviravolta incrível do Moncarapachense

JN Ontem às 21:32 Facebook

O Belenenses derrotou a Académica, num duelo entre históricos do futebol nacional. O dia fica marcado pela reviravolta do estreante Moncarapachense na casa do Sporting B e pelos belos golos registados no jogo entre Amora e Alverca. Na Série A, só o Anadia conseguiu ganhar.

O Anadia foi a primeira equipa a vencer na Série A da Liga 3, esta temporada. A equipa da Bairrada derrotou o Montalegre por 4-2, num jogo em que Dinho bisou pelos pupilos de Rui Borges. Diogo Silva e Bruno Morais marcaram os restantes golos do emblema aveirense, com Bruninho, de penálti, e Guilherme Pio a reduzirem pelos transmontanos.

Os restantes jogos da série mais a norte do terceiro escalão do futebol português terminaram com o mesmo resultado. Em Felgueiras, a Sanjoanense alcançou um empate feliz (1-1). Paulité, aos 34 minutos, adiantou os locais, com um remate indefensável após boa combinação com Ivo Lemos. Apesar de ter colecionado as melhores ocasiões, o Felgueiras sofreu o golo do empate perto do fim, por Nuno Barbosa, num lance de insistência que nasceu de um lançamento de linha lateral.

Também com 1-1 terminou o jogo entre o Fafe e o São João de Ver, que teve uma ponta final de gritos. Os "malapeiros" marcaram primeiro, por Rúben Silvestre, com os "justiceiros" a igualarem em cima do intervalo, por Marcelo. Já para lá do minuto 90, a equipa da casa beneficiou de uma grande penalidade, só que Pedro Matos não conseguiu convertê-la em golo.

Na Série B, o Belenenses foi muito superior à Académica, vencendo por 2-0 um duelo carregado de história. Pedro Martelo apontou os dois golos, tornando-se na figura principal de uma partida que arrancou com uma bola no poste da baliza da "briosa", a remate de Xavi.

A meio do primeiro tempo, Romário quase fez autogolo, num desarme defeituoso que foi devolvido pela barra da baliza dos azuis do Restelo. Perto do intervalo, Nuno Hidalgo foi expulso, abrindo caminho à estreia do jovem Bernardo na baliza da Académica. O guardião brilhou com diversas intervenções de grande nível, elevando as expetativas para o futuro.

Na estreia na Liga 3, o Moncarapachense foi do desalento à euforia, no triunfo diante do Sporting B por 3-2. Os leões estiveram a vencer por dois golos de diferença, bisou Vando Félix, mas os algarvios reduziram em cima do intervalo, por Juan San Martin, e repuseram a igualdade no arranque da segunda parte, por Ricardo Isabelinha, numa altura em que os leões jogavam reduzidos a dez, por expulsão de Dário Essugo. A reviravolta ficou consumada por Josemar.

O intenso duelo entre Amora e Alverca terminou com uma vitória suada dos ribatejanos, também por 3-2. Valter Zacarias adiantou o Alverca com um remate bem colocado, mas Diogo Martins e Paulo Marcelo deram a volta ao resultado no arranque do segundo tempo, em mais dois golos de fino recorte. Ainda assim, o momento alto da noite pertenceu a Tavinho, que repôs a igualdade através de um remate forte e colocado. No último minuto, Talison selou o triunfo do Alverca, na sequência de um canto.