Belenenses vence e Aves afunda-se ainda mais na tabela

O Belenenses venceu, esta sexta-feira, o Desportivo das Aves, por 0-2, em jogo da 25.ª jornada da Liga, a primeira após a paragem devido à pandemia de covid-19.

Num jogo bastante importante para ambas as equipas na luta pela permanência, foi ao Belenenses que pertenceu o sorriso final.



Aos 11 minutos, e após um cruzamento de Nilton Varela do lado esquerdo, Marco Matias, de primeira, com o pé direito, na cara de Szymonek, fez o primeiro golo do jogo. Ainda na primeira parte, Varela encheu-se de inspiração e dilatou a vantagem para os lisboetas à passagem do minuto 39, após um remate frontal sem defesa possível para o guardião Szymonek.

A segunda parte, que começou com duas alterações no lado dos avenses (saíram Afonso Figueiredo e Pedro Delgado e entraram Zidane Banjaqui e José Varela), trouxe mais agressividade aos da casa, mas a pontaria revelou-se em falta até ao final do encontro.



Apesar da pressão alta do Aves nos minutos finais, a equipa orientada por Petit soube controlar a vantagem de forma exemplar. Com este triunfo, o Belenenses, que somou o quinto jogo consecutivo sem perder (três vitórias e dois empates) ocupa o 13.ºlugar, com 29 pontos, os mesmos que Vitória de Setúbal e Boavista, sendo que os axadrezados têm um jogo a menos. Já o Desportivo das Aves vê a permanência cada vez mais ao longe, e permanece no último lugar, com apenas 13 pontos.