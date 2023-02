Belga Greet Minnen conquista W40 Porto II

JN Hoje às 17:38 Facebook

Com uma exibição de grande classe, a tenista belga Greet Minnen sagrou-se, na manhã deste domingo, vencedora da segunda prova do W40 Porto II, ao derrotar na final a croata Tara Wurth, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-2, em apenas 57 minutos.

Num encontro de sentido único, Minnen, atual 185.ª do mundo, mas que já foi 69.ª da hierarquia WTA, fez uso das suas principais armas, baseadas em pancadas muito bem definidas e colocadas, que causaram sempre problemas a Wurth.

A croata, de 20 anos, que fez três finais em duas semanas na cidade Invicta (duas de pares e uma de singulares), não conseguiu o ambicionado título mas deixou indicadores muito positivos para um futuro que se adivinha brilhante. O momento crucial para Minnen nesta prova terá sido quando conseguiu anular dois "match points" no duelo com a finlandesa Anastasia Kulikova, circunstância que lhe deu o alento necessário para elevar um nível superior relativamente às restantes competidoras.

Isso mesmo foi comprovado no encontro das meias-finais com Maria Bondarenko, no qual Minnen apresentou um ténis de elevadissima qualidade, certamente condizente com outros palcos no circuito WTA. "Fiquei muito contente de ter ganho aqui no Porto, tive encontros complicados mas conseguiu ultrapassá-los e acredito ter jogado a um bom nível", começou por dizer visivelmente satisfeita a tenista belga de 25 anos, concluindo: "Quero dedicar este título ao meu treinador que tem feito um trabalho incrível comigo e para a minha namorada, que deve estar orgulhosa do que consegui", finalizou.

Com este triunfo, Minnen, leva para casa 4077 euros de "prize money", ao passo que Wurth amealha 2538 euros de prémio. O W40 Porto II distribuiu 40 mil dólares em prémios e recebeu tenistas dos quatro cantos do mundo na cidade invicta pela segunda semana consecutiva.