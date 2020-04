Belgas adiam decisão sobre fim antecipado das ligas profissionais

JN/Agências Hoje às 22:08 Facebook

A decisão sobre o fim antecipado dos campeonatos belgas foi adiada por nove dias, uma vez que a assembleia geral da Pro League, que reúne os 24 clubes profissionais, foi remarcada para 24 de abril.

A 25 de março, o conselho de diretores da Pro League recomendou o fim dos campeonatos, numa decisão considerada "prematura" e "injustificada" pela UEFA, que ameaçou privar os clubes belgas da participação nas provas europeias da próxima temporada.

"Seguindo a recomendação emitida pela direção em 25 de março e por forma a se dialogar com os clubes sobre a crise da saúde e suas consequências, é convocada uma assembleia geral para 24 de abril", refere a Pro League, que inicialmente tinha agendado a AG para 15 de abril.

As razões para o adiamento de nove dias da AG não foram especificadas, mas poderão ser explicadas pelas negociações em curso entre a federação belga (URBSFA) e a UEFA.

A federação apresentará à UEFA as justificações para dar como terminado o campeonato e o presidente do organismo, o franco-iraniano Mehdi Bayat, disse no sábado que uma "solução construtiva" estava prestes a ser encontrada.

Em caso de interrupção definitiva da Liga belga, a classificação atual seria congelada e o Club Brugge seria o campeão.