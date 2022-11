Bélgica com eficácia derrota Canadá

André Bucho Hoje às 21:01, atualizado às 22:28 Facebook

Seleção de Eustáquio, do F. C. Porto e um dos melhores em campo, e Steven Vitória, do Chaves, deu muitas dores de cabeça à Bélgica, mas foi incapaz de marcar

Resultado muito enganador na estreia de Bélgica e Canadá no Mundial. Os belgas venceram por 1-0, como golo de Michy Batshuayi, mas os canadianos foram os melhores ao longo dos noventa minutos.

Os comandados de John Herdman até podiam ter-se adiantado no marcador logo aos sete minutos, mas Courtois defendeu uma grande penalidade de Alphonso Davies e manteve a baliza da seleção europeia a zeros.

Em cima do intervalo, chega o golo belga. Bola longa, Steven Vitória falha a interceção e Batshuayi atirou a contar. Vitória enganadora ao intervalo e que se não fosse a extrema ineficácia dos canadianos também no segundo tempo, teria resultado bem diferente.

A Bélgica é assim líder do Grupo F, com três pontos, aproveitando o empate entre Croácia e Marrocos.