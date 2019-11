Bélgica confirma liderança, Eslovénia e Gales ainda na luta

Hoje às 20:24 Facebook

A Bélgica, já apurada, assegurou este sábado o primeiro lugar do grupo I de qualificação para o Euro2020, ao vencer por 4-1 na Rússia, enquanto Eslovénia e País de Gales também triunfaram e mantiveram intactas as esperanças de apuramento.

Em São Petersburgo, os belgas somaram a nona vitória no mesmo número de jogos de qualificação, com golos de Thorgan Hazard, aos 19 minutos, Eden Hazard, aos 33 e 39, e Romelu Lukaku, aos 72, cabendo a Georgiy Dzhikiya reduzir para os russos, aos 79.

O encontro, que foi arbitrado pelo português Artur Soares Dias, permitiu à Bélgica confirmar o primeiro lugar do grupo, com 27 pontos, mais seis do que a Rússia, que também já tinha assegurado a qualificação para a fase final do Europeu.

Fora desta luta estão já as restantes seleções do grupo I, Escócia, Chipre, Cazaquistão e São Marino.

A Escócia foi a Chipre vencer por 2-1 e subiu ao terceiro lugar do agrupamento, ultrapassando os cipriotas, e o Cazaquistão, quinto, bateu por 3-1 São Marino, num encontro em que o lanterna-vermelha se estreou a marcar nesta fase de qualificação, tendo agora um golo apontado e 46 sofridos.

No grupo E, o País de Gales, terceiro colocado, com 11 pontos, superou o Azerbaijão por 2-0, com golos de Kieffer Moore e Harry Wilson, e adiou as decisões para a última ronda, na qual recebe a Hungria, segunda, com mais um ponto.

Apenas o Azerbaijão está fora das contas do apuramento, sendo que a líder Croácia, com 14 pontos, pode assegurar este sábado a qualificação, bastando-lhe empatar na receção à Eslováquia, que tem 10 e menos um encontro.

No grupo G, a Eslovénia venceu por 1-0 a Letónia e passou a somar 14 pontos, menos dois do que a segunda classificada, Áustria, que hoje defronta a Macedónia do Norte. Se os austríacos baterem os macedónios, a seleção eslovena fica, desde já, fora da fase final.

O agrupamento é liderado pela Polónia, que soma 19 pontos e já garantiu presença no Euro2020. Os polacos podem garantir também hoje o primeiro lugar do grupo, caso vençam na visita a Israel.

Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes quatro vagas sairão dos play-offs, a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das quatro ligas da primeira edição da Liga das Nações que não conseguirem o apuramento direto.

A fase final do Europeu de 2020, para a qual estão já qualificadas Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa, Finlândia e Suécia, realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.