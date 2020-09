Bélgica permite regresso condicionado de público aos estádios de futebol

JN/Agências Hoje às 15:54 Facebook

As autoridades belgas deram esta terça-feira permissão a vários clubes para o regresso de público às bancadas dos estádios de futebol, ainda que limitando a afluência de espetadores e impondo regras para prevenir a propagação da ​​​​​​​covid-19.

Até ao momento, o limite máximo de público na Bélgica para desportos ao ar livre estava fixado nas 400 pessoas, mas todas as partidas da Liga profissional têm sido disputadas sem público desde 7 de março.

O comité formado por membros da Liga e da Federação de Futebol belgas, responsáveis regionais do Desporto, Ministério do Interior, forças policiais e clubes aprovou esta terça-feira o protocolo apresentado pelo Anderlecht, o que permite ao clube da capital receber o Cercle Brugge no estádio Loto Park com a presença de fãs.

Da capacidade máxima de 21.500 espetadores do recinto, foram autorizados a assistir à partida 6.350 aficionados durante as três próximas partidas que o Anderlecht realizar em casa.

As normas relativas ao distanciamento físico e o uso de máscaras são obrigatórias.

Outros clubes, como o Eupen e o Charleroi também viram os seus planos sanitários aprovados, pelo que também vão poder contar com o apoio dos fãs nas próximas partidas caseiras, enquanto ainda estão a ser analisados os planos da maioria dos clubes belgas.

