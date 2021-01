Bélgica substitui Reino Unido no calendário do Mundial

JN/Agências Hoje às 16:39 Facebook

O Rali da Bélgica vai integrar o calendário de 2021 do Mundial de Ralis (WRC) pela primeira vez, anunciou esta sexta-feira, a organização do campeonato, substituindo o Reino Unido, que teria uma prova na Irlanda do Norte.

Em comunicado, a organização do campeonato destaca a entrada do 35.º país a acolher provas WRC, com uma corrida de asfalto a substituir a Irlanda do Norte, marcada para agosto, devido "a desafios contínuos causados pela covid-19".

A organização mantém a intenção de regressar ao Reino Unido em 2022, com a prova belga a reentrar nos planos, depois de, em 2020, a edição de novembro ter sido cancelada devido à pandemia.

Ao todo, serão três dias de competição em Ypres, casa da corrida desde 1965.